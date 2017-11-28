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Cezaevi müdürüne suikast girişimi önlendi

Polis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 19:51

Kocaeli'de, bir organize suç örgütü liderinin talimatı ile Kocaeli F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen 6 kişi, lojmanların önünde beklerken polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli F Tipi Cezaevi müdürlerindenden birisine yönelik suikast girişimi olacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Cezaevi müdürünün oturduğu lojmanın önünde pusuya yatan, saldırı hazırlığında olan kişiler polisin operasyonu ile yakalandı. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Cezaevine müdürüne yönelik suikast talimatını bir organize suç örgütü liderinin verdiği belirlenirken, soruşturma devam ediyor.

2 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda ölen Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün katil zanlılarının yakalanmasını sağlayan ekibin, yeni suikast girişimini engellediği öğrenildi. 

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