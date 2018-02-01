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Cezaevi müdürüne suikast davası sanıklarına müebbet ve 20'şer yıl hapis

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün öldürülmesi ile ilgili yargılanan tutuklu sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış ömür boyu, 3'ü ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı

01 Şubat 2018 20:43

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk\'ün öldürülmesi ile ilgili yargılanan tutuklu sanıklardan 3\'ü ağırlaştırılmış ömür boyu, 3\'ü ise 20\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmit\'te, 16 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen olayda, Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk makam aracı ile Kandıra yolunda giderken, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cezaevi müdürü İsmet Aktürk\'e suikast düzenleyen grubun, Kocaeli F Tipi Cezaevi\'nde cezasını çekmekte olan çete lideri Mustafa Taştan\'la bağlantılı olduğu belirlendi. Tutuklu suikast sanıkları Mustafa Taştan, Mehmet Ayhan, Özgür Tecer, Şerafettin Dadaş, Tuncer Sobacı ve İdris Demirel hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın 12\'nci celsesinde karar açıklandı.
Sanıklardan Mustafa Taştan\'ın, cezaevi müdürü İsmet Aktürk\'ü yerine getirdiği görevi nedeni ile \'tasarlayarak öldürmeye azmettirmek\' suçundan, Tuncer Sobacı ve İdris Demirel\'in ise \'tasarlayarak öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanıklardan Şerafettin Dadaş, Özgür Tecer ve Mehmet Ayhan ise \'öldürme eylemine yardımcı oldukları\' suçlaması ile 20\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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