-CEZAEVİ MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A) - 13.07.2011 - Bursa E Tipi Cezaevi Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ''rüşvet alma, vermek ve aracılık etme, görevi kötüye kullanma ve cezaevine dışarıdan malzeme sokulmasına göz yumma'' suçlamalarıyla 11 Temmuzda gözaltına aldığı Bursa E Tipi Cezaevi Müdürü Abdülkadir Ö. ile gardiyanlar Ali Ö, Mustafa İ, Yasin A. ve Kemal Ö, mahkum yakınları Mehmet Ali M. ve Mahmut M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Görüş günü dışında mahkum ve mahkum yakınlarına görüş olanağı sağladığı, lojistik firması sahibi bir mahkumun dışarıya bilgi ulaştırmasına yardımcı olduğu da belirlenen zanlılar adliyeye sevk edildi.