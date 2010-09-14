-CEZAEVİ GÖREVLİLERİNE FİRAR SUÇLAMASI TAŞKENT (A.A) - 14.09.2010 - Tacikistan'da, geçen ay sonunda 25 mahkumun firar ettiği cezaevi görevlilerine dava açıldı. Tacikistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 23 Ağustosta cezaevinden kaçan, aralarında Rusya, Afganistan ve Özbekistan vatandaşlarının da bulunduğu 25 mahkumun firar ettiği Duşanbe Cezaevinin 4 gardiyan ve görevlisine, görevini ihmal etme ve kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Tacikistan ceza yasasına göre, cezaevindeki gardiyan ve diğer görevlilerin 4 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Cezaevinden kaçan ve ülkede "yüzyılın firarı" olarak adlandırılan 25 mahkumun yakalanmasına yönelik operasyonlarda, bugüne kadar 6 firari yakalanmış bulunuyor. Daha önce, Duşanbe’de cezaevinden kaçan, aralarında eski üst düzey yöneticilerle yasadışı terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 25 mahkumun firar etmesinin ardından, 11 yıldan bu yana Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı görevinde bulunan Hayrettin Abdurahmanov ile onun 3 yardımcısı görevinden ayrılmıştı. Tacikistan, firarilerin Afganistan'a kaçma olasılığına karşı Rusya ve Afganistan istihbarat birimlerinden yardım istemişti.