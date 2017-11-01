Cezaevi firarisisinin cinayet şüphelisi yakalandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, eşinin telefonuna mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı cezaevi firarisi 35 yaşındaki Hüseyin Akçay\'ı av tüfeğiyle öldüren 32 yaşındaki F.A., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Mesudiye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Akçay, F.A.\'nın eşinin telefonuna, \"Sim kartımı almaya geliyorum\" diye kısa mesaj gönderdi. O sırada, eşinin yanında olan ve mesajı gören inşaat ustası F.A., sanayide olduğunu öğrendiği ve daha önceden de tanıdığı Akçay\'ın yanına gitti. F.A. ile Akçay arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. F.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Akçay\'ı göğsünden vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Akçay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Akçay\'ın cenazesi, Aydın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. F.A. ise olaydan sonra mesajın geldiği telefonla birlikte kaçtı. Polis, F.A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olay anında F.A.\'nın yanında olduğu öğrenilen 2 arkadaşı ise polis tarafından gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk babası Akçay\'ın, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 2012 yılında 8 yıl hapis cezası alarak, önce kapalı cezaevinde ardından Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda yattığı öğrenildi. Bir hafta önce izne çıkan ve geri dönmeyen Akçay\'ın, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Cinayeti işledikten sonra kaçan F.A., bir gün sonra polis tarafından Yeni Mahalle\'de saklandığı yerde yakalandı. F.A. polisteki ifadesinde bir anda kavga etmeye başladıklarını ancak onu öldürmek istemediğini boğuşma sırasında silahın ateşlendiğini söyledi. F.A., emniyeti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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