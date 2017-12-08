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Cezaevi firarisi yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 31 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Yasin Karaca (51), kovalamaca sonucu yakalandı 2007-2014 yıllarını arasındaki işlediği, ‘silahla adam yaralama, bıçakla adam yaralama ve gasp’ suçlarından tutuklanarak Kozan M

08 Aralık 2017 12:49

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 31 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Yasin Karaca (51), kovalamaca sonucu yakalandı
2007-2014 yıllarını arasındaki işlediği, ‘silahla adam yaralama, bıçakla adam yaralama ve gasp’ suçlarından tutuklanarak Kozan M Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Yargılandığı davalardan toplam 31 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildiğini duyan Karaca, cezaevinden 5 ay önce firar etti.
Karaca\'yı yakalama için çalışma başlatan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlının gidebileceği adreslere baskın yaptı. Karaca\'nın merkez Seyhan İlçesi Orhangazi Mahallesi’ndeki evinde olduğunu tespit eden polis sokak başlarında beklemeye başladı. Evden çıkan Karaca, polisi görünce koşmaya başladı. Zanlı bir süre yaşanan kovalamacanın ardından  gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin Karaca, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

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