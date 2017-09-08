Cezaevi firarisi yakalandı

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezavine dönmeyerek firar eden 44 yaşındaki Mustafa Öket, jandarma tarafından yakalandı.

Samsun Bafra T Tipi Cezaevi\'nde Vergi Usul Kanunu\'na muhalefet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve izinli çıkarak dönmeyen firari tutuklu Mustafa Öket, Atakum Taş Ocağı mevkiinde Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan tutuklu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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