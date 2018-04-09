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Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin bir eve düzenlediği baskında 500 gram esrarla yakalanan cezaevi firarisi S

09 Nisan 2018 23:00

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polisin bir eve düzenlediği baskında 500 gram esrarla yakalanan cezaevi firarisi S.E. ile yanında bulunan 2 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Bürosu ekipleri, açık cezaevinden firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan 19 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.E.\'nin saklandığı evi tespit etti. Pamukkale ilçesindeki eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, aranan S.E. ile yanındaki V.B. ve L.B.\'yi gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, 500 gram esrar buldu. S.E.\'nin üzerinden sahte sürücü belgesi çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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