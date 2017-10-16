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Cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kaldığı cezaevinden 5 yıl önce kaçan 43 yaşındaki Bilal Tekin, polis uygulamasında sahte kimlikle yakalandı

16 Ekim 2017 15:36

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla kaldığı cezaevinden 5 yıl önce kaçan 43 yaşındaki Bilal Tekin, polis uygulamasında sahte kimlikle yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana Otogarı\'nda rutin uygulama sırasında bir kişinin güvenlik sorgulamasını yaptı. Polislere \'Abdurrahman Yıldız\' adına düzenlenmiş ve üzerinde kendi fotoğrafı bulunan nüfus cüzdanı ibraz eden kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, parmak izin incelemesi yaptı. Parmak izi eşleştirmesinin Ahmet Korkmaz adına kayıtlı çıkmasına karşın sağ kolu bulunmayan kişiden yine şüphelenen polisler, çapraz sorguda gerçek kimliğinin Bilal Tekin olduğunu saptadı. Bilal Tekin dışında 3 farklı isim daha kullandığı belirlenen şüphelinin, bir fuhuş operasyonunda yakalandığında Ahmet Korkmaz adıyla kimlik sunduğu ve sisteme parmak izinin de bu şekilde kayıt edildiği ortaya çıktı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve cezasını çektiği Karaman Cezaevi\'nden 5 yıl önce kaçtığı saptanan Bilal Tekin, adliyeye sevk edildikten sonra yeniden cezaevine gönderildi.

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