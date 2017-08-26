Cezaevi firarisi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Erenler İlçesi\'nde, cezaevi firarisi Oğuzhan Y. tartıştığı Eren D\'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Seken saçmalar lokantada yemek yiyen bir kişinin de boynuna isabet etti. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Erenler Yunus Emre Parkı\'nda meydana geldi. Cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra firar ettiği öğrenilen Oğuzhan Y., parkta tartıştığı Eren D.\'yi pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Seken saçmalar lokantada yemek yiyen kimliği belirlenemeyen bir kişinin de boynuna isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiye müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Elinde pompalı ile ateş eden Oğuzhan Y. ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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