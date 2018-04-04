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Cezaevi firarisi polisten kaçamadı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, cezaevi firarisi Ö

04 Nisan 2018 13:05

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, cezaevi firarisi Ö.A. (36), polis tarafından yakalandı.
\'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\'tan 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükümlü olan ve Bursa\'daki bir cezaevinden firar eden Ö.A.\'nın Çeşme\'de olduğunu öğrenen polis, peşine düştü. Dün saat 16.00 sıralarında, Şahin Tepe olarak bilinen bölgede polisi görünce kaçmaya çalışan Ö.A., ekiplerin operasyonuyla kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A., sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, tekrar cezaevine konuldu.

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