T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi firarisi, polis lojmanlarında sahte kimlikle yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde cezaevi firarisi C

12 Eylül 2017 19:02

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde cezaevi firarisi C.B., polis lojmanlarında üzerinde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki polis lojmanlarında meydana geldi. Lojmanlarda şüpheli bir kişinin izinsiz girdiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi lojman bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden çıkan C.Ü. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Yakalanan kişinin C.B. olduğu ve izinli çıktığı Edirne Açık Cezaevi\'nde geri dönmeyerek firar ettiği belirlendi. C.B.\'nin emniyetteki ifadesinde yerde bulduğu C.Ü.\'ye ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığı, polis lojmanlarına ise tanımadığı bir kişinin kendisini kovalaması sonucu yanlışlıkla girdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHAEDİRNE KeşanOlayCami Mahallesi Kurtuluş CaddesiLojmanlardaPolisYakalananEdirne Açık CezaeviEdirne Kapalı Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24