Cezaevi firarisi, polis lojmanlarında sahte kimlikle yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde cezaevi firarisi C.B., polis lojmanlarında üzerinde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki polis lojmanlarında meydana geldi. Lojmanlarda şüpheli bir kişinin izinsiz girdiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi lojman bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden çıkan C.Ü. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Yakalanan kişinin C.B. olduğu ve izinli çıktığı Edirne Açık Cezaevi\'nde geri dönmeyerek firar ettiği belirlendi. C.B.\'nin emniyetteki ifadesinde yerde bulduğu C.Ü.\'ye ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığı, polis lojmanlarına ise tanımadığı bir kişinin kendisini kovalaması sonucu yanlışlıkla girdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.