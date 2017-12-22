T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi firarisi Marmaris'te yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, hakkında uyuşturucu temin etmek ve satmak suçlarından yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Serden Özden (42), kaldığı otel odasında sahte kimlikle yakalandı

22 Aralık 2017 21:29

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, hakkında uyuşturucu temin etmek ve satmak suçlarından yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Serden Özden (42), kaldığı otel odasında sahte kimlikle yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden, tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu temin etmek ve satmak suçlarından yakalama kararı bulunan Serden Özden\'in, Siteler Mahallesi\'ndeki bir apart otelde kaldığını belirledi. Bugün şafak vakti, otele operasyon düzenleyen polis, Özden\'i odasında uyurken yakaladı. Serden Özden\'in polise verdiği, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Özden\'in alınan parmak izi incelemesinden cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serden Özden, tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MARMARİSSerdenPolistekiBirMarmarisEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiSiteler MahallesiBugün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24