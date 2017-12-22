Cezaevi firarisi Marmaris'te yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, hakkında uyuşturucu temin etmek ve satmak suçlarından yakalama kararı bulunan cezaevi firarisi Serden Özden (42), kaldığı otel odasında sahte kimlikle yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özden, tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu temin etmek ve satmak suçlarından yakalama kararı bulunan Serden Özden\'in, Siteler Mahallesi\'ndeki bir apart otelde kaldığını belirledi. Bugün şafak vakti, otele operasyon düzenleyen polis, Özden\'i odasında uyurken yakaladı. Serden Özden\'in polise verdiği, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan kimliğin sahte olduğu belirlendi. Özden\'in alınan parmak izi incelemesinden cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serden Özden, tutuklandı.