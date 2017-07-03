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Cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı

Emniyetteki sorgusunun ardından Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi

03 Temmuz 2017 18:18

Muğla'nın Fethiye ilçesi'nde, 4 ay önce cezaevinden firar eden 52 yaşındaki İsmail Durmaz, dere yatağında hintkeneviri yetiştirirken yakalandı.

Eldirek Mahallesi Emirler Mevkii'ndeki dere yatağında hintkeneviri yetiştirildiğini belirleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı.

Kenevir eken kişiyi yakalamak için başlatılan operasyonda, İsmail Durmaz, tarlaya girerken gözaltına alındı. Ekipler, tarlada 564 kök ve kurumaya bırakılmış 3 kilo kenevir bitkisi ele geçirdi. Üzerinden 30 gram esrar maddesi çıkan Durmaz'ın 4 ay önce Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği anlaşıldı.

4 ayrı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Durmaz, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

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