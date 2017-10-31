Cezaevi firarisi kavgada av tüfeğiyle öldürüldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da, bir kadının telefonuna mesaj attığı belirtilen cezaevi firarisi 35 yaşındaki Hüseyin Akçay, mesajı gören kadının eşi 32 yaşındaki F.A. tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında, Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Akçay, F.A.\'nın eşinin telefonuna kısa mesaj gönderdi. O sırada, eşinin yanında olan ve mesajı gören inşaat ustası F.A., sanayide olduğunu öğrendiği ve daha önceden de tanıdığı Akçay\'ın yanına gitti. F.A. ile Akçay arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. F.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Akçay\'ı göğsünden vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Akçay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Akçay\'ın cenazesi, Aydın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. F.A. ise olaydan sonra mesajın geldiği telefonla birlikte kaçtı. Polis, F.A.\'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anında F.A.\'nın yanında olduğu öğrenilen 2 arkadaşı da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan öldürülen evli ve 3 çocuk babası Akçay\'ın, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 2012 yılında 8 yıl hapis cezası alarak, önce kapalı cezaevinde ardından Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda yattığı öğrenildi. Bir hafta önce izne çıkan ve geri dönmeyen Akçay\'ın, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

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