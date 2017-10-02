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Cezaevi firarisi kadın Kayseri'de yakalandı

Zafer BARIŞ/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin yaptığı çalışma sonucu, Samsun'da oturan ve 21 ayrı suçtan hakkında toplam 16 yıl 10 ay  5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Güldane Yılmaz, saklandığı evde yakalandı

02 Ekim 2017 19:04

Zafer BARIŞ/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de polisin yaptığı çalışma sonucu, Samsun\'da oturan ve 21 ayrı suçtan hakkında toplam 16 yıl 10 ay  5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Güldane Yılmaz, saklandığı evde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere 21 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve yarı açık ceazevinden firar eden Güldane  Yılmaz (27) Kayseri\'ye geldiği belirlendi. Ekipler, cezaevi firarisi kadının, merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Lokman Caddesi\'ndeki saklandığı eve operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan kadın, polisteki sorgusunun ardından, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi.

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