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Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan park halindeki otomobili çalan cezaevi firarisi, polis tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, bu defa cep telefonu hırs

24 Kasım 2017 21:17

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan park halindeki otomobili çalan cezaevi firarisi, polis tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, bu defa cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı.
Dün akşam saatlerinde, Sezai Yetim\'in Savaştepe Belediyesi önüne park edip, kontak anahtarını üzerinde bıraktığı 10 UU 739 plakalı otomobili çalındı. 5 dakika önce park ettiği otomobilini yerinde göremeyince şoke olan Yetim, polise gidip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Görüntülerden, otomobili çalan kişinin hırsızlık suçundan konulduğu Çanakkale Cezaevi\'nden firar eden Mustafa Keskin (40) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Mustafa Keskin\'i ilçe merkezinde telefon hırsızlığı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Çaldığı otomobil de park halinde bulunu, tutanakla sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan Mustafa Keskin ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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