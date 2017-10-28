Cezaevi firarisi Çeşme'de yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, cinayetten hükümlü cezaevi firarisi Ü.T. yakalandı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği\'nin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, 10 gündür takip edilen, cinayetten hükümlü cezaevi firarisi Ü.T. geçen perşembe günü yakalandı. Alaçatı Mahallesi\'nde yakalanan Ü.T.\'nin üzerinden, H.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T. tutuklandı.
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