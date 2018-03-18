T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi firarisi 7,5 kilo esrarla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, D- 100 yolunda durdurulan sürücünün kullandığı kamyonette yapılan aramada, 7 kilo 480 gram esrar ele geçirildi

18 Mart 2018 19:46

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, D- 100 yolunda durdurulan sürücünün kullandığı kamyonette yapılan aramada, 7 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen sürücü Hadi Kaplan, gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D- 100 yolunun Bolu kesiminde kontrol yaptı. Ekipler, denetim sırasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada, çeşitli bölmelere gizlenen 7 kilo 480 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu İstanbul\'a götürmek istediği öğrenilen sürücü Hadi Kaplan, gözaltına alındı. Şüphelinin \'uyuşturucu ticareti yapmak\' ve \'resmi evrakta sahtecilik\' suçlarından tutuklu bulunduğu Tatvan Açık Cezaevi\'nden izinli çıkıp, dönmeyerek firar ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hadi Kaplan, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUCezaeviKaplanBolu Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüNarkotik Suçlarla MücadeleBoluEkiplerKamyonetteUyuşturucuyuHadi KaplanTatvan Açık Cezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24