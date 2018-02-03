Cezaevi firarileri, kamyonla kaçmaya çalışırken yakalandı

ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da cezaevinden firar eden 2 kişi, kamyon kasasında kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, Çorum\'da meydana geldi. İddiaya göre haklarında kesinleşmiş 10’ar yıl hapis cezası bulunan Ali K. ve Eşref Y., bir süre önce cezaevinden kaçtı. Ardından kentten ayrılmak için plan yapan iki hükümlü, önce bir otomobil ile çevre yoluna yakın bir alana geldi. Ardından kendilerini bekleyen kamyonun kasasına binip gizlendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler iki firarinin bulunduğu kamyonun etrafını çembere almaya çalışırken, Ali K. ve Eşref Y., kamyondan atlayıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. İki kişi kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalandı.

Kelepçe takılan iki firari, Çorum Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis 2 hükümlünün geldiği otomobilde bir adet tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI