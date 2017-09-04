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Cezaevi firarileri damda yakalandı

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında arama kararı olan, cezaevinden firar eden 2 kişi bir evin damında yakalandı

04 Eylül 2017 19:27

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 5 ayrı hırsızlık suçundan haklarında arama kararı olan, cezaevinden firar eden 2 kişi bir evin damında yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak\'ta bir eve baskın düzenledi. Evde kalan 2 kişi, eve gelen kişilerin sivil polis olduklarını anlayınca, yan tarafta bulunan evin damına çıktı. Polisler, B.T. ve G.K.\'yı damda yakaladı. Bekirpaşa Polis Merkezi\'nde ifadesi alınan iki zanlının Erzurum Yarı Açık Cezaevi\'nden firar ettiği ve haklarında 5 ayrı hırsızlık suçundan arama kararı olduğu öğrenildi.

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