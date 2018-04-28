Cezaevi, cemevi oluyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ADALET Bakanlığı\'nın 2007 yılında aldığı kararla, koşulları iyi olmadığı için kapatılan ve uzun yıllardır atıl halde duran Sivas\'ın Divriği ilçesindeki K-1 Cezaevi, 2017 yılında Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği\'ne 30 yıllığına kiralandı. 4,5 dönüm alan üzerinde 3 bin metrekare kapalı alana sahip cezaevi, yapılan tadilatın ardından cemevi olarak kullanılacak. Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım (88) yapının Türkiye\'de ilk olacağını söyledi.

Divriği\'de 1982 yılında yapılan ve 25 yıl hizmet verdikten sonra Adalet Bakanlığı\'nın aldığı kararla, koşulları iyi olmadığı gerekçesi ile 2007 yılında kapatılan Divriği K-1 Cezaevi, 10 yıl atıl halde kaldı. Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği girişimde bulunarak, eski cezaevini cemevi olarak kullanmak üzere kiralama talebinde bulundu. Yapılan başvurular uygun bulunarak eski cezaevi binası, geçen yıl 30 yıllığına derneğe kiralandı. Dernek, binayı cemevine uygun hale getirmek için tadilata başladı. İçerisinde toplantı salonu, cem odası, düğün salonu, morg, müze gibi bölümlerin yer alacağı cemevinin bitirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Divriği Hacı Bektaşi Veli Kültür, Tanıtma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Mehmet Yıldırım, cezaevini atıl halde görünce, kiralama üzere Ankara\'ya giderek Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ve Anıtlar Yüksek Kurulu nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve uzun süre yazışmalar yaptıklarını söyledi. İlk olarak 30 bin lira kira bedeli konulan cezaevini yıllık 14 bin 500 liraya 30 yıllığına kiraladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:

\"Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Tadilat için çok fazla yardım alamıyoruz. Sağ olsun belediyemiz elinden gelen yardımı bize yapıyor ama yeterli değil. Şu ana kadar aşağı yukarı 100 bin liranın üzerinde bir masraf oldu. Allah\'a çok şükür şimdiye kadar bir borcumuz yok ama bundan sonrasında borçlanıyoruz. Sadece elektrik malzemesi 12 bin lira tuttu, İstanbul\'dan getirttik. Çeşitli kurumlar bize çok destek verdiler ama zorlanıyoruz. Dışarıdan gelen kardeşlerimizden, Divriğili olan kardeşlerimizden buraya ellerini uzatmalarını istiyorum. 30 yıllığına bizim, 30 yıl sonra satışa çıksa da öncelik bizde olacak.\"

\'ÇOK AMAÇLI OLACAK\'

Cezaevinin içerisinde yapılan tadilatla çok amaçlı bir kullanım alanı ortaya çıkarılacağını belirten Yıldırım, \"Buralarda bizim toplantı salonumuz, cem yapma yerimiz, düğün salonumuz, Atatürk sergisi, Hacı Bektaş-ı Veli sergisi, Hz.Ali\'yi anlatan eserler yer alacak. Bunun dışında hanımlarımız kermes düzenleyebilecek. Bahçemizde de gelen vatandaşlarımız için oturma yerleri olacak ve ayrıca gözleme ile çay, kahve servisi yapılacak. Bunların hepsi ücretsiz olacak. insanların gazetelerini ve kitaplarını alıp gelebilecekleri bir yerleşim düşünüyoruz. Kısmet olursa morg yapıldıktan sonra adak, can yemekleri, kurban yemekleri gibi bütün hizmetlerimizi burada vermek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Eski cezaevinde iki koğuşun arasındaki duvarı yıkarak büyük bir cem odası yaptıklarını ifade eden Yıldırım \"Burada cem yapacağız, ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca mahkûmlara ait birçok elimizde malzeme var. Onları da sergileyeceğiz. Burada mahkûmlardan kalan her şeyi koyacağız o sergimizin içerisine. Çünkü bizden sonra gelen insanlar anlasın, görsün, bilsin burasının cezaevi olduğunu\" dedi.

Mahkûmların havalandırma boşlukları olarak kullandıkları alanları çocuk bahçesine dönüştüreceklerini ifade eden Yıldırım, mahkûmların yalnız tutulduğu hücrelerin de kaldırılacağını söyledi.

\'TÜRKİYE\'DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK\'

Cemevi bittiğinde Türkiye\'de bir ilk olacağını belirten Mehmet Yıldırım, \"Şimdiye kadar Türkiye\'de böyle bir örnek yok. Bizim şu anda ilçemizde de cezaevinden cemevi olur mu diye tenkitler oldu. Ama biz bir azimle başladık. Allah\'ın izniyle burasını da yapacağız. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızı da açılışa davet edeceğim. Cezaevinin cemevine dönüşmesinin Türkiye\'de bir başka örneği yok\" diye konuştu.

Yıldırım, tadilat için gerekli maddi desteğin sağlanması durumunda kısa sürede cemevini hizmete açmayı amaçladıklarını ifade etti.



FOTOĞRAFLI