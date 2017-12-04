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Cezaevi bahçesindeki kapatılan su kuyusundan sızan gaz 51 kişiyi zehirledi (2)

ASKERLER, AFAD EKİPLERİNCE KONTROL EDİLDİ Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde, kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı nedeniyle 6 kamu görevlisi dışında zehirlenen 45 askerden durumu ağır olan 2 asker, helikopterle Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastan

04 Aralık 2017 19:07

ASKERLER, AFAD EKİPLERİNCE KONTROL EDİLDİ
Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde, kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı nedeniyle 6 kamu görevlisi dışında zehirlenen 45 askerden durumu ağır olan 2 asker, helikopterle Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Askerler, hastaneye alınmadan önce AFAD\'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirildi. Erler, üzerlerinde çevreyi tehdit edici, zararlı madde bulunmayınca hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 
Öte yandan Ağrı\'da inceleme yapan AFAD ekipleri 51 kişinin zehirlenmesine neden olan kuyuda metan ve sülfür gazı tespit etti.

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