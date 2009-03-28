Ceza’dan Saadet’e ‘suç duyurusu var’

“Ceza” olarak bilinen sanatçı Bilgin Özçalkan’ın “Fark Var” adlı eserinin hak sahibi Hammer Müzik, yerel seçim çalışmalarında şarkıyı izinsiz kullandığı iddiasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtuluş ve Genel İdare Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu



Saadet ile Ceza arasında

kocaman bir fark VAR...



Hammer Müzik firmasının avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, firmanın Özçalkan’a ait ‘Fark Var’ adlı eserin mali haklarının sahibi olduğu belirtilerek, partinin gerek mitinglerinde, gerekse yazılı, görsel ve işitsel tüm tanıtım araçlarında seçim müziği olarak parçayı izinsiz kullandığı kaydedildi.



Dilekçede, eserin izinsiz kullanılması nedeniyle şimdilik 10 bin TL, uğranılan manevi zararın tazmini için de tüm Türkiye çapında olduğu düşünülerek 30 bin TL manevi tazminat talep edildi.

