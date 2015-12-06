Cezada 'alenilik' farkı: 'Atatürk'e hakaret'ten beraat, PKK propagandasından 6 ay hapis

Erzurum'da 'Omegle' isimli sohbet sitesi üzerinden 'Stranger' rumuzuyla A.C. isimli kişiyle yaptığı sohbet sırasında "PKK keyif amaçlı mı dağda?”, “Türkle Kürt bir araya gelmez”, “O bayrağı delip s..., Atatürk'ü s...." diye yazan 17 yaşındaki S.K., tutuksuz yargılandığı Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Atatürk'ün hatırasına ve devletin egemenlik alametlerine alenen hakaret’ suçlarından hakaretler ‘aleni’ olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Mahkeme, S.K.’yı 'Terör örgütünün propagandasını yapmaktan' 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

DHA'nın haberine göre, Karayazı İlçesi’nde oturan S.K. 20 Aralık 2014’te bir kafede, ‘Stranger’ adlı kullanıcı adıyla ‘omegle.com’ isimli internet sitesi üzerinden A.C. isimli kişiyle sohbet etmeye başladı. Yazışma sırasında S.K., A.C.’ye “Burada devlet yok. Kürdistan bayrağı altında yaşıyorum. Dostum PKK olmasaydı, bu devam eder miydi sanıyorsun? PKK keyif amaçlı mı dağda? Tansu Çiller’i unuttunuz mu? Türk’le Kürt bir araya gelmez. O günü bir Türkeş yakaladık, PKK izin vermedi bir şey yapalım, gitti. O bayrağı delip s…., Atatürk’ü s…. PKK, PKK, PKK” diye yazdı.

A.C.’nin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Erzurum Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne başvurusu üzerine olayın ortaya çıktı ve soruşturma başlatıldı. Yazışma dökümlerine ulaşılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan S.K., olay günü kendisini ‘Ülkücü Gençler’ olarak tanıtan kişiyle sohbete başladığını, sohbet sırasında küfürleşmelerin olduğunu belirtti. Atatürk’e ve Türk bayrağına karşısındaki kişiye çok kızdığı için küfür ettiğini ileri süren S.K., PKK terör örgütünün propagandasını yapmadığını iddia etti.

Bilirkişi 'aleni değil' dedi

Hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına ve devletin egemenlik alametlerine alenen hakaret, terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan S.K., geçen 25 Kasım günü hakim karşısına çıkarıldı. Yazışma sırasında alkollü olduğunu savunan S.K., “Arkadaşlarım içki vermişti. O çocuk da yanıma geleceğini söyleyince korktum ve öyle şeyler yazdım. Ağzımdan ne çıktığını bilmiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyetinin ‘Omegle’ sohbet sitesinin ne olduğuna dair görüşüne başvurduğu bilirkişi, sohbetin sadece karşılıklı olan kişilerce görüldüğünü, harici olarak başkaları tarafından görünmediğini vurguladı. Programın sosyal paylaşım sitesi Facebook gibi olmadığına işaret eden bilirkişi, “Sadece programda yazışan ve konuşan kişiler arasındaki görüntü ve yazışmayı onların yanında bulunan kişiler de görebilir. Bu nedenle aleni bir program değildir” dedi.

Duruşma savcısı Fatih Yılmaz, dosya hakkındaki görüşünü açıklarken, suçun maddi unsurunun eylemin alenen işlenmesi olup, aleniyeti herkesin veya birçok kimsenin duyup görebilmesi mümkün olan yerlerde fiilin işlenmesi ile olabileceği bildirildi. Bu nedenle ‘Atatürk’ün hatırasına ve devletin egemenlik alametlerine alenen hakaret’ suçlarının oluşmadığını söyleyen Savcı Yılmaz, her ne kadar sadece karşısındaki kişi ile yazışmış olsa da, sanıktan kaynaklanan eylemler bütünlüğün de bakıldığında yasa dışı terör örgütü propagandasının yapıldığını, propagandanın karşı tarafta tesirde bulunmak, etkilemek, telkinde bulunmak suretiyle tezahür ettiğini bu nedenle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, S.K.’ya ‘terör örgütünün propagandasını yapmaktan 6 ay 20 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Heyet, S.K.’nın ‘Atatürk’ün hatırasına ve devletin egemenlik alametlerine alenen hakaret’ suçlarından ise beraatini uygun gördü. Mahkeme, “Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre sanığın eylemi gerçekleştirdiği tanık ile karşılıklı görüştüğü programın aleni olmadığı ve atılı suçların yasal unsurları oluşmadığından her iki suçtan beraatine” dedi.