Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bir kişi, ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan taksi yaklaşık 10 metre ileride kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından durduruldu. Araçtan indirilen taksi şoförü Beytullah D., uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken polis ekipleri, otomobilin iç kısmında yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ekipler, aracın bagajını açtıkları sırada ise içinden çıkan kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli, üzerinden kimlik çıkmayınca polise önce yanlış isim verdi. Yapılan parmak izi çalışmasında bu kişinin Şenol G. olduğu belirlendi.

"2 evden hırsızlık", "2 açıktan hırsızlık", "2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "2 güveni kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet", "kapkaç", "uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmaktan" suç kaydı bulunduğu da belirlenen Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı.