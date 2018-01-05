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Ceza veren hakim ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR'da sosyal medya üzerinden kendisine ceza veren kadın hakime ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F

05 Ocak 2018 19:50

DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'da sosyal medya üzerinden kendisine ceza veren kadın hakime ve Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.Y. tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Sosyal medya üzerinden kamu görevlisi kadın hakime karşı ağır hakaret içeren paylaşımlarda bulunan bir şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; yapılan incelemede şüphelinin kendisine ceza veren kadın hakime yönelik hakaretlerin yanı sıra Cumhurbaşkanımıza da ağır hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Kimliği ve adresi tespit edilen şahıs gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadesi alınan şüpheli F.Y., \'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' ve \'Cumhurbaşkanına hakaret\', suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği\'nce yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.\" denildi.

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