Ceza ve Tevkifevleri Müdürü: Can Dündar cezaevinde bugüne kadar 181 saat görüş yaptı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerindeki gazetecilerden 4’ünün sarı basın kartı olduğunu, 5’inin de SGK’da kaydının bulunduğunu söyledi. “Tecrit diye ifade edilen husus bir infaz kavramı değildir” diyen Yıldırım, Can Dündar’ın cezaevinde bulunduğu 26 Kasım’dan bugüne toplam 229 kişi ile 181 saat açık ve kapalı görüş yaptığını açıkladı.

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in Başkanlığını yaptığı TBMM İnsan Hakları ‘Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nda Türkiye’deki cezaevleri hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e tecrit uygulandığı iddialarına ilişkin sorulara, “Tecrit diye ifade edilen husus bir infaz kavramı değildir. Her türlü uygulamayı infaz mevzuatının ya da yönetmeliğinin emirleri doğrultusunda yapıyoruz” diye yanıt verdi.

Can Dündar’ın kuruma yerleştirildiği 26 Kasım 2015 tarihinden bugüne kadar 71 milletvekili ile 53 saat, 139 avukatla 120 saat, 19 yakını ile 8 saat olmak üzere toplam 229 kişi ile 181 saat açık ve kapalı görüş yaptığını açıklayan Yıldırım, cezaevi tutuklusu Gültekin Avcı’nın talebi üzerine yalnız kaldığını söyledi.

“Cezaevinde sarı basın kartlı 4 gazeteci var”

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, Metiner’in “Cezaevlerinde kaç gazeteci tutuklu ve hükümlü var” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Gazeteci olduğu ifade edilen kişilere ilişkin bildirilen isim ve listelerin birbiri ile uyumlu olmadığını gördük. Kişinin gazete dağıtımcısı olduğunu görüyorsunuz. Bazen de kişi gazeteci olduğunu söylese de hangi kurumdan olduğunu belirtmiyor. Tüm listeleri üst üste eklediğinizde bu listelerde bulunan 200’ün üzerinde isimden sadece 4’ünün sarı basın kartı olduğunu, 5’inin SGK’da kaydını görüyorsunuz.”