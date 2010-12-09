-CEZA VE HARÇLARA ZAM GELİYOR ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Maliye Bakanlığının yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde trafik cezaları, pasaport ve silah ruhsat harçları ile kabahatler kanunu çerçevesinde uygulanan idari para cezaları yılbaşından sonra zamlanacak. Yılbaşından sonra alkollü araç kullananlar 590 TL, kırmızı ışık ihlali yapanlar ile hız limitini aşanlar 140 TL ceza ödeyecek. Zamla birlikte 1 yıllık pasaport harcı 102, silah taşıma ruhsat harcı da 2 bin 339 TL'ye çıkacak. Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,7 oranında artış gösterdi. Vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Buna göre, yılbaşından itibaren, silah bulundurma ruhsatı harcı, 695 TL'den 748,5 TL'ye, silah taşıma ruhsatı harcı da 2 bin 172 TL'den 2 bin 339 TL'ye çıkacak. Yeni yılda 6 aylık pasaport harcı, 65 TL'den 70 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 95 TL'den 102 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 155 TL'den 167 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 220 TL'den 237 TL'ye ve 4 yıl ve üzeri pasaport harcı ise 310 TL'den 334 TL'ye çıkacak. Pasaport defter bedeli ise 53,85 liraya yükselecek. Zamla birlikte A sınıfı sürücü belgesi harcı için 84, B sınıfı sürücü belgesi harcı için 252 ve E sınıfı sürücü belgesi harcı için ise 421 TL ödenecek. Uluslararası sürücü belgesi için 168 lira harç verilecek. -KAPALI ALANDA SİGARA İÇMENİN CEZASI ARTTI- Yeni yılla birlikte Kabahatler Kanunu çerçevesinde kolluk gücünün uyguladığı idari para cezaları da artacak. Bu kapsamda dilencilere 75 TL, kumar oynayanlara ise 154 TL ceza verilecek. Gürültüyle çevrenin rahatsız edildiği iş yerlerinin sahipleri de bin 562 ila 7 bin 820 lira arasında ceza ödeyecek. Kaldırımı işgal eden veya mal satışı yapan kişilere 75 lira, kaldırımlara izin olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişilere ise 154 ila 778 TL arası ceza kesilecek. Zamla birlikte kamu binaları ve toplu taşıma araçları ile özel kişilere ait herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında sigara içmenin cezası 75 TL olacak. Ayrıca kimlik bildirmeyen ve alenen silah taşıyanlar da 75 lira ceza ödeyecek. İzinsiz afiş asan kişiler de 154 ile 4 bin 689 TL arasında ceza ödeyecek. Evsel atıklarla çevreyi kirletenlere 26 lira, inşaat atıklarıyla çevreyi kirletenlere de 154 ila 4 bin 689 lira ceza verilecek. -TRAFİK CEZALARI- Maliye Bakanlığının yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde trafik cezaları da artırılacak. Yeni yıldan itibaren, alkollü araç kullananlar 1. defada 590 TL, 2. defada 740 TL, 3 ve üçten sonra ise hapis cezasının yanı sıra bin 186 lira para cezası ödeyecekler. Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullananlar da bin 186 lira ceza verecek. Zamla birlikte kırmızı ışık ihlali yapanlar 140 TL, yasak yerlere park eden sürücüler de 67 TL ceza ödeyecek. Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaranlara 590 TL, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkanlara 67 TL ceza verilecek. Araçların muayene süresini geçiren sürücüler ile servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullananlara 67 lira ceza uygulanacak. Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermenin cezası 740, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamanın cezası 140, sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermenin cezası da 291 TL ve 1-2 ay, tekrarında ise 2-3 ay hapis cezası olarak belirlendi. Kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf, taksilerde ise taksimetre kullanmayanların cezası da 291 TL olarak tespit edildi. Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran ve bu cihazları vatandaşların huzurunu bozacak şekilde kullananlara 67 lira ceza verilecek. Park yerlerindeki araçlardan yetkisi olmadığı halde park ücreti alanlar ile karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen yayalara da 67 lira ceza yazılacak. -HIZ SINIRINI AŞANLAR- Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlar (yüzde 30 dahil) 140 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlar da 291 lira ceza ödeyecek. Cezayı peşin ödeyenlere indirim uygulanacak. Buna göre hız sınırını yüzde 30'a kadar aşanlar 105 lira, yüzde otuzdan fazla aşanlar ise 218 lira verecek. Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler bin 785 TL ila 2 bin 975 TL para ve 6-8 ay arası hapisle, bu cihazları araçlarında bulunduranlar da bin 186 TL ile bin 785 TL para ve 4-6 ay arası hapisle cezalandırılacak. Gerekli yerlerde hızını azaltmayan, öndeki aracı güvenli bir mesafeden takip etmeyen, sağa, sola dönüş kurallarına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler 67 TL para cezasıyla karşılaşacak. Geçme kurallarına uymayan ve geçmenin yasak olduğu yerlerde geçen sürücülere 140 lira ceza verilecek. Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park edenler 133 lira ceza ödeyecek. Taşıma sınırı üzerinde yolcu alanlara da 68 TL ceza kesilecek. Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullananlara 291 TL para cezası ile 1-2 ay hapis, tekrarında ise 2-3 ay hapis cezası verilecek. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında polisten izin almadan olay yerinden ayrılanlar 291 TL ceza ödeyecek.