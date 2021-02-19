Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yapılmaya başlandığını bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere aşı uygulanmasına ilişkin gerekli planlama ve düzenlemeler yapılarak; Sağlık Bakanlığı Ulusal Kovid-19 Aşı Programı doğrultusunda belirlenen sıraya göre tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştır.

Yukarıda belirtilen tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelimizin özverili gayreti sayesinde 372 ceza infaz kurumumuzda dışarıdan içeri/içeriden dışarı temas asgariye indirilmiş ve böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutulabilmiştir. Elbette nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır. Ayrıca mevcut durumda; Şu an itibarıyla 372 Ceza İnfaz Kurumumuzdan 55’inde pozitif vaka bulunmaktadır."

“Ceza infaz kurumlarındaki Covid-19 vaka sayısı 240”

“Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre; bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerden toplam Covid-19 vaka sayısı 240’tır. Bu tutuklu ve hükümlülerden 2’si yoğun bakımda olmak üzere 33’ünün Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir” denilen açıklamada ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

“Entübe durumda olan tutuklu/hükümlü bulunmamaktadır”

“Testi pozitif çıkan tüm tutuklu/hükümlülerin genel sağlık durumları iyidir. Entübe durumda olan tutuklu/hükümlü bulunmamaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen diğer 207 tutuklu ve hükümlünün ise Covid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup; genel sağlık durumları iyidir.”

Belirlenen sıraya göre tutuklu ve hükümlülere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere aşı uygulanmasına ilişkin gerekli planlama ve düzenlemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ulusal Covid-19 Aşı Programı doğrultusunda belirlenen sıraya göre tutuklu ve hükümlülere Covid-19 aşısı yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

9 hükümlü Covid-19’a bağlı olarak vefat etti

Yine Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre; Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hayatlarını kaybeden 19 tutuklu/hükümlünün kronik rahatsızlıkları (diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım, böbrek yetmezliği, beyin kanaması, göğüs hastalıkları) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 9 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiği tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, bu süreçte hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlülerden 19’unun bir hastane geçmişi olduğu veya kronik hastalıklardan tedavi süreçlerinin bulunduğu görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, CTE Genel Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iş birliği içerisinde insan sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkı için alınan tedbirler, tüm kurumlarımızda etkin bir şekilde ve titizlikle sürdürülmektedir.