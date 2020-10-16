Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu da faturalarını ödeyemiyor

Vatandaşların ardından kamu kurum ve kuruluşlarının da faturalarını ödemekte güçlük çektiği ortaya çıktı. Kamu kurum ve kuruluşlarının 2019 yılına ilişkin mali hesaplarında yapılan denetimler kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri, idarenin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını zamanında ödemediğini belirledi. Faturaların genellikle fatura ödeme süresi geçtikten sonra ödendiğini gören denetçiler, “Gecikme zammı ile mal ve hizmet karşılığı bedelden fazla yapılan ödeme, idareye ek mali külfet getirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, idarenin fatura ödemelerinde gecikmenin nedeni de araştırıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan talep edilen revize işlemi ya da yedek ödenekten aktarma işleminin onaylanma sürecinde yaşanan gecikmenin, faturaların da aksamasına neden olduğu gözlemlendi. Denetçiler idareyi, “Gecikme zammına maruz kalınacak kalemlere öncelik tanınmalı, fatura ödemelerinde kurum bütçesinde karşılığı olmayan gider artışına sebebiyet verilmemelidir” uyarısında bulundu.

CHP’li Orhan Sümer Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri’ne yönelik Sayıştay tespitine ilişkin değerlendirme yaptı. Özellikle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Türkiye’nin yönetilemediğini dile getiren Sümer, şunları söyledi:

“Vatandaş faturasını dahi ödeyemiyor, milyonlarca kişinin evinde doğalgaz, su ve elektrik faturası yüzünden icra gitmiş, dediğimizde, ‘Abartıyorsunuz’ diyorlardı. Sayıştay raporlarını incelediğimizde görüyoruz ki Ceza İnfaz Kurumları, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyememiş. Bu yüzden gecikme bedeli muhasebeleştirilmiş. Denetim sırasında sorulduğunda ise ödenek olmadığı, ek ödenek istendiği raporlara geçmiş. AKP iktidarının Türkiye’yi getirdiği noktada artık sadece vatandaş değil kamu kurumları bile temel ihtiyaçtan kaynaklı faturalarını ödeyemez hale gelmiştir."