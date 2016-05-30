‘Ceza’ için ormana bırakılan çocuk kayboldu!

Japonya'da, ceza amacıyla anne ve babası tarafından arabadan indirilip ormanda terk edilen çocuk kayboldu. Bölgede çok sayıda ayı bulunduğu da belirtildi.

Japonya'nın Hokkaido Adası'nda anne ve babası tarafından cezalandırılıp ormanda tek başına bırakılan çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, cumartesi gününden bu yana kayıp olan 7 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için sürdürülen çalışmalara 150 kişinin katıldığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, polis sözcüsü, anne ve babanın önce yetkililere çocuklarının ot toplarken ortadan kaybolduğunu söylediğini ancak bir saat sonra çocuğu cezalandırmak amacıyla araçtan indirdiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Sözcü, babanın birkaç dakika sonra çocuğu bıraktığı bölgeye geri döndüğünü ancak çocuğu bulamadığını belirtti.

Çocuğun babası, Sankei gazetesine yaptığı açıklamada, "Parka götürdüğümüzde arabalara ve insanlara taş atan oğluma ders vermek istemiştim. Bu yüzden onu biraz korkutmak için ormanda arabadan indirdim. Oğlum, hareketli bir çocuk. Ancak şimdi çok endişeliyim" ifadesini kullandı.