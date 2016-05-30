T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘Ceza’ için ormana bırakılan çocuk kayboldu!

Arama çalışmalarına 150 kişinin katıldığını açıkladı

30 Mayıs 2016 15:45

Japonya'da, ceza amacıyla anne ve babası tarafından arabadan indirilip ormanda terk edilen çocuk kayboldu. Bölgede çok sayıda ayı bulunduğu da belirtildi.

Japonya'nın Hokkaido Adası'nda anne ve babası tarafından cezalandırılıp ormanda tek başına bırakılan çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, cumartesi gününden bu yana kayıp olan 7 yaşındaki erkek çocuğun bulunması için sürdürülen çalışmalara 150 kişinin katıldığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, polis sözcüsü, anne ve babanın önce yetkililere çocuklarının ot toplarken ortadan kaybolduğunu söylediğini ancak bir saat sonra çocuğu cezalandırmak amacıyla araçtan indirdiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Sözcü, babanın birkaç dakika sonra çocuğu bıraktığı bölgeye geri döndüğünü ancak çocuğu bulamadığını belirtti.

Çocuğun babası, Sankei gazetesine yaptığı açıklamada, "Parka götürdüğümüzde arabalara ve insanlara taş atan oğluma ders vermek istemiştim. Bu yüzden onu biraz korkutmak için ormanda arabadan indirdim. Oğlum, hareketli bir çocuk. Ancak şimdi çok endişeliyim" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Japonyakayıp çocukHokkaido Adası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24