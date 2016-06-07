Ceza için ormana atılan çocuk, babasını affetti

Japonya'da, ailesinin ceza olarak ormana bırakmasının ardından kaybolan ve 6 gün sonra bulunan 7 yaşındaki Yamato Tanooka, babasını affettiğini söyledi.

Yamato Tanooka, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda orduya ait bir eğitim üssünde bulunmasının ardından ailesine teslim edilmişti.

Babası Takayuki Tanooka çocuğu, çevreye taşlar atarak yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmış ve ormanda bırakmıştı.

Olay Japonya'da ebeveynlik konusunda tartışma başlatmıştı. Yamato Tanooka'nın bulunduğu üssün, bırakıldığı yoldan yaklaşık 4 kilometre uzakta olduğu açıklandı.

Kayıp olduğu günler boyunca üşüdüğünü ve aç olduğunu söyleyen Tanooka'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.

Oğlundan özür dilediğini söyleyen Tanooka, oğlunun da kendisine, "Sen iyi bir babasın seni affediyorum" dediğini aktardı.

Yamato Tanooka, üsteki barakayı bulana kadar ormanda yürüdüğünü, daha sonra da barakaya sığındığını söylemişti.

Baba Sankei Tanooka ise sağ bulunduğu için çok mutlu olduğunu söylediği oğlundan özür diledi.

Çocuğu arama çalışmalarına, polis ve okul yetkililerinin de bulunduğu 130 kişilik bir ekip katılmıştı.

Hokkaido Adası'nda çok sayıda ayının yaşadığı biliniyor.