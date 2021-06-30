Ceza Hukuku Akademisi, çocuk istismarı haber ve paylaşımlarında uyulması gereken 10 temel ilkeyi duyurdu

T24 Haber Merkezi

Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davası, Türkiye'de gündem oldu. Konu hakkında birçok haber ve paylaşım yapılırken, Ceza Hukuku Akademisi çocuk istismarı paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken 10 temel ilke hakkında uyarıda bulundu.

Ceza Hukuku Akademisi'nin cinsel istismar vakalarında çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda yapılacak paylaşımlar hakkında uyulması gereken 10 temel ilkesi şöyle:

1-Çocuğun fotoğrafı bulanıklaştırılmış ya da bir kısmı kapatılmış bile olsa kullanılmamalıdır.

2-Oluşa dair yorumlarda bulunulmamalı, çocuğun ve ailenin acısına, hislerine, yaşadıklarına dair varsayımsal değerlendirmeler yapılmamalıdır.

3-Çocuğun yaşadığı bölgeye, ekonomik durumuna, ailesine dair yorumlar yapılmamalıdır.

4-Sivil toplum örgütleri, sosyal medyada görünürlüğü olan kişi ve kurumlar, olaya dair aktarımlarını ve yorumlarını yaparken, doğru bilgi vermeye, çocuk haklarına özgü kavram ve kurallara uymaya özen göstermelidir.

5-Failler hakkında; sapık, canavar, psikopat gibi tanımlamalar kullanılmamalıdır. Çünkü bu tanımlar faillerin toplumun dışındaki bireyler olduğu algısını yaratarak istismar sorununu gölgeler.

6-Çocuğun cinsel istismar vakalarını, idam, hadım gibi yaptırımlar üzerinden tartışmaya açmak; küfür, bela gibi söylemlerle öfkeyi dışa vurmak, sorunun çözümü noktasında fayda sağlamayacaktır.

7-Faillerin ırkı, etnik kimliği, ait olduğu gruplar üzerinden yorum yapılmamalıdır. Bu yaklaşım, halkın o kesimlerine mensup gruplarının dışlanmasına yol açar.

8-Çocuğun cinsel istismarı dosyasında taraf olan vekil, müdafii, uzman, kolluk görevlileri ve ilk elden bilgi sahibi olan tüm kişiler, çocuğa ve vakıaya ait bilgilerin gizliliği konusunda mesleki sorumluluklarını yerine getirerek azami özen göstermelidir.

9-Basının haber alma özgürlüğü, çocuk odaklı haberciliğin önüne geçmemelidir.

10-Mağdur çocukların, yargılama süreci bittikten sonra da hayatlarının devam edeceği unutulmamalıdır.