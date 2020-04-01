Ceza Hukukçusu Prof. Şen: Belediyelerin bağış toplaması hukuka uygundur, herhangi bir izin prosedürüne gerek yoktur

Ünlü Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, İçişleri Bakanlığı'nın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nu gerekçe göstererek CHP'li büyükşehir belediyelerinin Koronavirüs nedeniyle bağış toplama kampanyalarını durdurmasının ardından, belediyelerin bağış toplamalarının hukuka uygun olduğunu açıkladı.

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, düzenlediği yardım kampanyaları, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağını savunan genelgenin ardından durduruldu. Genelgede, belediyeler tarafından başlatılan kampanyanın "2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'na uygun olmadığı" savunuldu.

Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, konuya ilişkin ele aldığı yazıda, 'yardım toplama' ile 'bağış' kavramlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekerek, "Konu ile ilgili belediye mevzuatı incelendiğinde 'yardım toplama' kavramına yer verilmediği ancak bağıştan bahsedildiği, bağışın belediyenin gelirleri arasında sayıldığı, herhangi bir harici izin prosedürüne gerek olmaksızın belediyenin bağış kabul edebileceği, bunun için müsaade alınmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin bağış toplamasının İçişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü 2860 sayılı Kanuna uygun olduğunu belirten Prof. Şen, söz konusu durumu şöyle özetledi:

"Belediyelerin 2860 sayılı Kanunun kapsamına girmediğinden bahisle yardım toplayamacakları kabul edildiğinde, "bağış" belediyenin gelirlerinden sayıldığından bu yolla belediyelerin maddi yardım toplayabilmeleri mümkün olup, belediyeler hakkında 2860 sayılı Kanunda öngörülen izin prosedürü tatbik edilmeyecektir. Aksi görüşte yani belediyenin 2860 sayılı Kanuna göre "kurum" sayılıp yardım toplayabileceği kabul edildiğinde belediyeye yapılan bağışlar hariç 2860 sayılı Kanunun 5. maddesinde gösterilen usullerle yardım toplayabileceği ancak bunun için 2860 sayılı Kanunun 6 ila 9. maddelerinde gösterilen izin prosedürünün uygulanması gerektiği düşünülmelidir."

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