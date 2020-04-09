Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer'den infaz düzenlemesine sert eleştiri: Dünyanın neresinde tavuklara baksınlar diye af çıkarılır?

Af ve infaz kanun teklifine TBMM Adalet Komisyonu'nda eklenen ve terör suçluları hariç açık cezaevine gönderilme süresini bir yıl kısaltan madde eleştiri konusu oldu. Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer ise bu gerekçeyi ve ek maddeyi, "Dünyanın neresinde tavuklara baksınlar diye af çıkarılır?" diye eleştirdi.

Hukukçulara göre; bu madde ile kadına şiddet uygulayanlar, kezzap atanlar da kapsama girecek ve açık cezaevine çıkıp, Koronavirüsü nedeniyle de yıl sonuna kadar evlerine gönderilecek. AKP bu değişiklik için “Tavuk” gerekçesini öne sürdü. Teklif sahibi AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Açık cezaevindeki 75 bin kişiyi izinli olarak gönderiyoruz. Ancak kapalı cezaevlerinin işlerini, açık cezaevindeki hükümlüler yürütüyor.

Onların hepsini birden gönderdiğinizde cezaevinin yemeği çıkacak, fırını çalışacak, tarım cezaevindeki hayvanlar, tavuklar, hepsinin bakımı var. Bir yıllık sürede açık cezaevine çıkacaklar da bu hizmetlere yardımcı olsunlar” dedi.

Söz konusu düzenlemeden faydalanacaklar arasında cinsel istismar, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti suçluları da var

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer ise bu gerekçeyi ve ek maddeyi şöyle eleştirdi:

"Kapalı cezaevleri için fırınlarda ekmek yapacak, yemek pişirecek, tavuklara bakacak adam lazım diyorlar. Trajikomik bir gerekçe… Dünyanın neresinde tavuklara baksınlar diye af çıkarılır?"

Sözüer, Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılan bu değişiklik ile açık cezaevine alınarak izin hakkından yararlandırılacak hükümlüler arasına; cinsel istismar, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan cezaevinde olanların da dahil edileceğini öne sürdü.