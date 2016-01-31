Ceza alan mülteciler nereye gönderilecek?



Alman hükümeti, hapis cezası alan sığınmacıları sınır dışı etmeyi hızlandıran yasa tasarısını kabul etmişti.

Hükümet, ceza alan yabancıların ülkelerine geri dönmesi mümkün değilse, bu kişileri üçüncü ülkelere göndermeyi planlıyor.

Federal hükümetin iltica koordinatörü Peter Altmaier, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Üçüncü ülkeler üzerinden gelen bu tür mültecilerin kabulü konusunda Türkiye ve diğer ülkelerle müzakereleri yürütüyoruz” dedi.

Altmaier, suç işleyen mültecilerin ülkesine sınır dışı edilmesi mümkün değilse, örneğin orada iç savaş hakimse, bu durumda AB'ye hangi ülke üzerinden girdilerse oraya geri gönderilmeleri gerektiğini belirtti.

Merkel savaş bitince gitmelerini istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel de cumartesi günü yaptığı açıklamada, mültecilerin ülkelerinde savaş sona erdiğinde geri dönmelerini talep etmişti.

Pek çok durumda sınır dışı etme prosedürü başarısız olabiliyor. Örneğin belgeleri mevcut değilse, aslında vatandaşı olduğu ülke bu kişiyi kabul etmeyebiliyor. Ya da bazı hukuki engeller söz konusu. Örneğin kişinin ülkesine geri gönderildiğinde işkence ya da ölüm cezasıyla karşılaşabilmesi gibi. Ayrıca ”hiç kimsenin ülkesinde ırkı, dini, ulusu ya da siyasi görüşü nedeniyle yaşamı ya da özgürlüğü tehdit altındaysa sınır dışı edilmesine” izin verilmiyor.

Altmaier, 2015 başından bu yana gönüllü olarak ya da sınır dışı edilerek 50 bin mültecinin Almanya'dan ayrıldığını söyledi.

Öte yandan Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelen mültecilerin sayısının ekim ayından bu yana yüzde 60 azaldığını söyleyen Altmaier, “Balkan devletleri üzerinden gelen mültecilerin sayısı da yazdan bu yana yüzde 90'dan fazla oranda azaldı“ dedi.