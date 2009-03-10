Çeyrek finalistler belli oluyor

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Bayern için prestij maçı mı?

LIVERPOOL-REAL MADRİD

JUVENTUS-CHELSEA

PANATHİNAİKOS-VİLLARREAL



BAYERN MÜNİH-SPORTİNG LİZBON



Şampiyonlar Ligi'nde bugün 4 maç oynanacak. Futbolseverleri yine birbirinden zevkli ve çekişmeli mücadeleler bekliyor.Real Madrid 0-1 LiverpoolChelsea 1-0 JuventusVillarreal 1-1 PanathinaikosSporting Lizbon 0-5 Bayern MünihGecenin sonucu en fazla merak edilen karşılaşması Anfıeld'da Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maçı Real Madrid 1-0 kaybetmişti.Hafta sonu da Premier Lig'de lider Manchester United karşısına çıkacak olan Liverpool'da, bu zorlu maçlar öncesi sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Santiago Bernabeu'da galibiyeti getiren golü atan Benayoun ve İspanyol Alvaro Arbeloa, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Fernando Torres'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.La Liga'daki galibiyet serisi 1-1 biten Atletico Madrid derbisinde son bulan Real Madrid'de ise uzun süredir sakatlığı bulunan Van Nistelrooy, Mahamadou Diarra ve statü gereği oynamayacak Huntelaar dışında eksik bulunmuyor.Gecenin bir diğer zorlu mücadelesinde Juventus ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Chelsea'yi ağırlayacak.Teknik Direktör Claudio Ranieri de sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı. Camoranesi ve Marchionnı'nin yokluğunda, sağ kanatta kime görev vereceği merakla beklenen İtalyan teknik adamı Mohammed Sissoko'nun sakatlığı da düşündürüyor.Guus Hiddink'in göreve gelmesiyle oynadığı son resmi 5 maçından da galibiyetle ayrılan Chelsea'de ise sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.İspanyol Villarreal ise evinde 1-1 berabere kaldığı Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İnter'in bulunduğu gruptan sürpriz şekilde ilk sırada çıkan Yunan ekibi, ilk karşılaşmadaki avantajını koruyarak, adını çeyrek finale yazdırmayı amaçlıyor.Villarreal ise son dönemde Avrupa'daki başarılı grafiğine güveniyor.Devler Ligi'nde bu gece sahaya en rahat çıkacak takım ise Bayern Münih olarak görünüyor.Bayern ilk maçta deplasmanda 5-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon'u Allianz Arena'da konuk edecek.İlk maçtaki farklı galibiyete karşın karşılaşmayı çok ciddiye aldıklarını söyleyen teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın, yine de önemli bazı oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.