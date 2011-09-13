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Spor

Çeyrek finale yükselenler belli oldu ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 03:42

-Çeyrek finale yükselenler belli oldu ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme hakkını elde eden son 4 takım F Grubu'ndaki maçların tamamlanmasıyla belirlendi.  Grubun ilk iki sırasını paylaşan Rusya ile Makedonya'yı karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Rusya oldu. Son maçına grup lideri olarak çıkan Rusya, bu karşılaşmadan 63-61 galip ayrıldı ve F Grubunu 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finalde E Grubu'nun 4'ncüsü Sırbistan ile eşleşti.  Makedonya ise aldığı mağlubiyete rağmen grubu 9 puan ile 2. sırada tamamladı ve çeyrek finalde E Grubu'nun 3'ncüsü Litvanya'nın rakibi oldu.  Grubu 8 puanla tamamlayan Yunanistan ile 7 puanlı Slovenya 3 ve 4'ncü sıraları paylaşarak çeyrek final biletini kazandı.  Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle: Slovenya: 67 - Finlandiya: 60  Yunanistan: 73 - Gürcistan: 60  Rusya: 63 - Makedonya:61  Çeyrek finalde eşleşmeler ve maç takvimi şöyle:  14 Eylül: İspanya-Slovenya           Makedonya-Litvanya  15 Eylül: Fransa-Yunanistan            Rusya-Sırbistan 

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