-Çeyrek finale yükselenler belli oldu ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselme hakkını elde eden son 4 takım F Grubu'ndaki maçların tamamlanmasıyla belirlendi. Grubun ilk iki sırasını paylaşan Rusya ile Makedonya'yı karşı karşıya getiren maçta gülen taraf Rusya oldu. Son maçına grup lideri olarak çıkan Rusya, bu karşılaşmadan 63-61 galip ayrıldı ve F Grubunu 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finalde E Grubu'nun 4'ncüsü Sırbistan ile eşleşti. Makedonya ise aldığı mağlubiyete rağmen grubu 9 puan ile 2. sırada tamamladı ve çeyrek finalde E Grubu'nun 3'ncüsü Litvanya'nın rakibi oldu. Grubu 8 puanla tamamlayan Yunanistan ile 7 puanlı Slovenya 3 ve 4'ncü sıraları paylaşarak çeyrek final biletini kazandı. Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle: Slovenya: 67 - Finlandiya: 60 Yunanistan: 73 - Gürcistan: 60 Rusya: 63 - Makedonya:61 Çeyrek finalde eşleşmeler ve maç takvimi şöyle: 14 Eylül: İspanya-Slovenya Makedonya-Litvanya 15 Eylül: Fransa-Yunanistan Rusya-Sırbistan