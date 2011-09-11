Çeyrek finale çıkmanın formülü

T24 - 12 Dev Adam, 2'nci Tur E Grubu son maçında saat 15.30'da Sırbistan ile karşılaşacak. A Millilerin çeyrek finale kalabilmesi için Sırbistan'ı yenmesi, bir sonraki maçta da Almanya'nın Litvanya'ya yenilmesi gerekiyor.



Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Türkiye, 2. tur E Grubu 3. ve son maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak.



Siemens Arena'da yapılacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak NTV Spor ile NTVSpor.net'ten yayınlanacak.



İkinci turda Fransa'ya 68-64, Almanya'ya da 73-67 mağlup olan A Milli Takım, E Grubu'nda 4. sırada yer alıyor.



Ev sahibi Litvanya'ya 100-90 ve İspanya'ya da 84-59 yenilen Sırbistan ise 5. sırada bulunuyor.

Sırbistan'ı yenmesi yetmiyor



A Milli Takım'ın gruptan çıkması için Sırbistan maçını kazanması, Almanya'nın da Litvanya'ya mağlup olması gerekiyor.



Grupta şu anda Türkiye, Sırbistan ve Almanya'nın 4 maçta 1'er galibiyetleri ve 3'er yenilgileri bulunuyor. Türkiye, Sırbistan'ı yener, Almanya'da Litvanya'ya mağlup olursa, A Milli Takım çeyrek final vizesi alacak.



Ancak Almanya, Litvanya'yı yenerse ikili averajda da Türkiye'ye üstünlük sağlayacak ve çeyrek finale yükselecek. Türkiye'nin yenilmesi halinde ise çeyrek finale Sırbistan çıkacak.