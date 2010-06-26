Çeyrek final ilk bileti Uruguay'ın

T24 -

URUGUAY: 2 - GÜNEY KORE: 1

İkinci tur ilk maçında A Grubu lideri Uruguay ile B Grubu ikincisi Güney Kore, Nelson Madela Bay Stadı’nda çeyrek finalist olabilmek için karşı karşıya geldi.Grup maçlarında sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Uruguay, Güney Kore karşısında istediği başlangıcı yapamadı.NTV Spor'un haberine göre maçın henüz 4. dakikasında serbest vuruş kazanan Güney Kore’de topu başına geçen Chu Young’un sert şutu direkten geri geldi.Kısa sürede toparlanan ve oyunun kontrolünü ele geçiren Uruguay’da 8. dakikada sahneye çıkan Suarez, topu Güney Kore ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Sol kanattan Forlan’ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Suarez, boş pozisyonda topu filelere gönderdi.Uruguay bu dakikadan sonra daha kontrollü bir oyun sergilerken, Güney Kore rakip kaleye daha etkili gelmeye başladı. Ancak Amerika temsilcisinin savunmasını aşmayı başaramayan Güney Kore, aradığı golü bulamadı ve ilk devre Uruguay’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına Güney Kore baskılı başladı. Uruguay kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan Asya temsilcisi, 68. dakikada Chung Young’un kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi.Uruguay golden sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başladı. Yeniden oyunu rakip sahaya yıkan Amerika temsilcisinde 80. dakikada bir kez daha sahne alan Suarez, attığı şık golle takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.Ceza sahası içinde topla buluşan golcü oyuncu, rakibini şık bir çalımla geçtikten sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi.Kalan bölümde başka gol olmazken, Uruguay sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.Nelson MandelaWolfgang Stark (Almanya), Jan-Hendrik Salver (Almanya), Mike Pickel (Almanya)Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Godin (Dk. 46 Mauricio Victorino), Jorge Fucile, Maximiliano Pereira, Diego Perez, Egidio Arevalo, Edinson Cavani, Alvaro Pereira (Dk. 74 Nicolas Lodeiro), Luis Suarez (Dk. 84 Alvaro Fernandez), Diego ForlanJung Sung-Ryong, Cha Du-ri, Lee Young-Pyo, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-soo, Kim Jung-woo, Ki Sung-yong (Dk. 85 Ki-Hun Yeom), Kim Jae-sung (Dk. 61 Dong-Gook Lee), Park Ji-sung, Lee Chung-yong, Park Chu-youngDk. 8 ve Dk. 80 Luis Suarez (Uruguay), Dk. 68 Lee Chung-yong (Güney Kore)Dk. 38 Jung-Woo Kim, Dk. 69 Cha Du-ri, Dk. 83 Cho Yong-hyung (Güney Kore)