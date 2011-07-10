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Spor

ÇEYREK FİNAL GÜREŞLERİ TAMAMLANDI EDİRNE (A.A)

10 Temmuz 2011 16:45

-ÇEYREK FİNAL GÜREŞLERİ TAMAMLANDI EDİRNE (A.A) - 10.07.2011 - 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek final güreşleri yapıldı. Er Meydanı'nda yapılan 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3. gününde çeyrek finale yükselen Ahmet Kavakçı ile Recep Kara, Gökhan Arıcı ile Fatih Atlı, Osman Aynur ile Ali Gürbüz ve Salih Dorum ile Şaban Yılmaz güreşti. Osman Aynur, Ali Gürbüz ile yaptığı mücadelede omuzundan sakatlandı. Er Meydanı'na giren sağlık ekipleri Aynur'a müdahale etti. Ancak Aynur, güreşlere devam edemeyeceğini kuleye bildirdi. Güreşler sonucu, rakiplerini yenen Recep Kara, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı yarı finale kaldı.

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