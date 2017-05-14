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Ekonomi

Çeyrek dilimi 15 lira

"Şu anda mecburiyetten alıyoruz"

14 Mayıs 2017 23:53

İran'dan ithal edilen karpuzlar, kilogram fiyatı 5 lira olması nedeniyle çeyrek dilimler halinde pazar tezgahlarında yerini aldı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Ataevler Pazarı'nda tezgahlara konulan İran karpuzları, yüksek fiyatı nedeniyle çeyrek dilimler halinde satılıyor. 

İran karpuzlarının yeni çıkmasına rağmen son derece lezzetli olduğunu söyleyen esnaf, müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

Kilosunun 5 liradan satıldığını ve bir karpuzun ortalama 50 liraya gelebildiğini ifade eden esnaf, bu nedenle dilim halinde satış yaptıklarını dile getirdi. Diliminin ortalama 15 lira olduğunu bildiren Bursa esnafı yakında Adana karpuzunun başlayacağını, o zaman fiyatların yarı yarıya düşeceğini kaydetti.

Vatandaşlar da pahalı olduğu İran karpuzunu dilim halinde alabildiklerini söyleyerek, "Tercihimiz tabii ki Türk karpuzu. Yerli malı Türk'ün malı. Şu anda mecburiyetten alıyoruz. Fiyatlar uçuk" diye konuştu.

 

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