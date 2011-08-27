Çeyrek altının yarısı çıkıyor

T24 - Fiyat rekoru nedeniyle çeyrek altının düşen satışlarına karşı Darphane de çeyrek altının yarısını çıkarmak için yasa taslağı hazırladı.





Radikal'in haberine göre Darphane, ABD ve Avrupa'daki ekonomik çalkantılar nedeniyle uzun süredir rekor kıran altın fiyatları nedeniyle geçen yıldan beri kuyumcuların ve İstanbul Ticaret Odası'nın dile getirdiği 'çeyrek altının yarısı' talebi için ilk adımı attı.

Çeyrek altının yarısının çıkarılması için bir yasa taslağı hazırlayan Darphane bunu Hazine Müsteşarlığı'na gönderdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız daha önce yaptığı açıklamalarda çeyrek altının yarısını basabileceklerini ancak işçiliği ve kayıpları daha fazla olduğu için basmanın tartışılabileceğini dile getirmişti. Meclis açıldıktan sonra taslak yasalaşırsa çeyrek altının yarısı da çıkarılacak. Şu anda çeyrek altın 165-170 lira. Çeyrek yarımı da bu durumda 85 lira civarında olacak.





Fiyat etkilemiyor



Altın geçen yıla göre iki kat pahalı. Geçen yıl ağustos başında çeyrek altın 98 liraydı. 11 Ağustos'ta ise 100 lira oldu. 2010 sonunda 113 lira olan altın 2011 başından itibaren artış trendine girdi ve küçük altın 182.5 liraya kadar çıktı. Bugünlerdeyse 165-170 aralığında. Çeyrek altının ağırlığı 1.75 gram. Ayarı ise 22. Çeyrek yarımının yaklaşık 0.9 gram olması bekleniyor. Cumhuriyet altınları ziynet ve meskük şeklinde iki türde, çeyrek, yarım, tam, 2,5'lik ve 5'lik olmak üzere 10 ayrı çeşit olarak basılıyor. Basım işini Darphane yapıyor. Cumhuriyet altınlarının nasıl basılacağı ve özellikleri 1951 yılında çıkarılan 1738 sayılı kanuna dayanıyor. Yasa değişikliği de bu kanun çerçevesinde yapılacak. Darphane 1 gramlık altınları da üretiyor ancak gramlık altınlar çok ilgi görmedi.





Darphane yetkilileri, altın fiyatlarının sürekli artmasının kendilerini olumlu ya da olumsuz etkilemediğini belirterek, "Çünkü Darphane Genel Müdürlüğü sadece kuyumculardan gelen külçe altınları emaneten alıp Cumhuriyet altını olarak onlara geri veriyor" dediler.





