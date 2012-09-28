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Ekonomi

Çeyrek altının fiyatı 170 liraya çıktı

Altının ons fiyatı uluslar arası piyasalarda 1.780 dolara kadar yükseldi. Güvenilir liman arayışındaki yatırımcıların ilgisi Türkiye’de de çeyrek altının fiyatını 170 liraya kadar çekti

28 Eylül 2012 16:12

Küresel ekonomideki beklentiler altın fiyatlarını 6 ayın zirvesine çıkardı. Çeyrek altının fiyatını 170 liraya kadar çıktı.

Avrupa Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası’nın para musluklarını açmasının ardından, Japonya ve Çin’in de resesyon endişelerine karşılık ekonomiye destekleyici adımlar atması, altın fiyatlarını 6 ayın zirvesine çıkardı. Altının ons fiyatı uluslar arası piyasalarda 1.780 dolara kadar yükseldi. Güvenilir liman arayışındaki yatırımcıların ilgisi Türkiye’de de çeyrek altının fiyatını 170 liraya kadar çekti.

Spot piyasa altının ons fiyatı en yüksek 1.782,72 doları görmesinin ardından 1.780 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler 'Güvenli Liman' olarak olarak bilinen altının, teknik olarak 1.770 dolar seviyelerinde desteği bulunduğunu, bu desteğin üzerinde kalınması halinde 1.790 seviyelerine doğru hareketlenme yaşanabileceğini, desteğin kırılması durumundaysa kar satışlarının artabileceğini kaydediyor.

 

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