-ÇEYREK ALTINA "UCUZ" RAKİP KAYSERİ (A.A) - 07.06.2011 - Düğünlerin vazgeçilmez hediyesi olan çeyrek altının fiyatının 130 lirayı geçmesi üzerine, vatandaşın bir kısmı 14 ayar baskı altına yöneldi. Alınan bilgiye göre, çeyrek altının satış fiyatı 130 lirayı aştı. Yaz döneminde düğün, nişan veya sünnet gibi özel günler nedeniyle çeyrek altına olan talep arttı. Ancak, altın fiyatlarının nedeniyle düğünlere eli boş gitmek istemeyen vatandaşların talebi, altın üreticilerini arayışa itti. Atölyelerde, baskı olarak adlandırılan 14 ayar çeyrek altın üretilmeye başlandı. Görünümü ve ebadı çeyrek altınla aynı olan baskı altınlar büyük rağbet görmeye başladı. Darphane tarafından basılan çeyrek altının 130 lirayı aşan fiyatına karşın, atölye yapımı baskı altın, ağırlığına göre 20-25 liradan satılıyor. Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, özellikle yaz döneminde düğün, nişan veya sünnet gibi özel günler nedeniyle altına olan talebin arttığını bildirdi. Talep artmasına karşın altın fiyatlarının yüksekliğinin vatandaşı arayışa ittiğini ifade eden Gülsoy, şu bilgileri verdi: ''Çeyrek altın fiyatı 130 lirayı aşınca, vatandaşımız düğün gibi özel günlerde yakınlarına hediye götürürken sıkıntı yaşamaya başladı. Talepleri değerlendiren atölyeler, çeyrek altın görünümünde baskı altın üretmeye başladı. Darphanenin bastığı çeyrek altın 22 ayar iken, bu baskı altınlar 14 ayar olarak üretiliyor. Çeyrek altının ağırlığı 1,75 gram olurken, baskı altınların ağırlığı 0,20-0,25 gram civarında oluyor. Gürünüm ve ebat olarak çeyrek altına benzer olarak üretilen baskı altınlar ağırlığına göre 20-25 liradan satılıyor. Yakınlarının düğünlerine eli boş gitmek istemeyen vatandaşımızın bir kısmı, baskı altını tercih edebiliyor. Son dönemde 14 ayar baskı altına olan talep giderek artmaya başladı.'' Baskı altının görünüm ve ebat olarak darphane tarafından resmi olarak basılan çeyrek altına benzediğini kaydeden Gülsoy, vatandaşları altın alıp satarken karışıklık olmaması nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında da bulundu. Baskı altının satışının yasak olmadığını da dile getiren Gülsoy, şöyle devam etti: ''Sarraflarımızdaki tüm altın satışları denetim altındadır. Baskı altınlar, sahte gibi anlaşılmamalıdır. Vatandaşlarımız, sarraflarımızdan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir. Bu altınlar, 14 ayar olması, ince olması ve hafifliği nedeniyle daha düşük fiyattan satılıyor. Baskı altının bir yüzünde, çeyrek altında olduğu gibi Atatürk portresi var. Ama arka yüzeyi çeyrek altından farklı. Ebat ve görünüm nedeniyle vatandaşımız iki altını birbirine karıştırabilir. Bu konuda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz.''