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Ekonomi

Çeyrek altın üretimi 1 ayda yüzde 642 arttı

Düğün sezonunun sona ermesi ile birlikte gerileyen altın üretimi Eylül ayında tekrar yükselişe geçti.

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Düğün sezonunun sona ermesi ile birlikte gerileyen altın üretimi Eylül ayında tekrar yükselişe geçti. Eylül ayında bir önceki aya göre çeyrek altın üretimi yüzde 642 artış gösterdi.


Eylül ayında toplam 1 milyon 435 bin adet üretilen altının 1 milyon 118 bin adedini çeyrek altın oluşturdu.


ANKA’nın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı belirlemelere göre, Eylül ayında altın üretimi yükselişe geçti. Eylül ayında toplam altın üretimi bir önceki aya göre yüzde 313.9 artarak 1 milyon 435.6 bin adete çıktı. Eylül ayında toplam altın üretimi geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 42 artış gösterdi.


Eylül ayında üretilen söz konusu 1 milyon 435 bin adet altının 93 adetini 5’i bir yerde, 24 bin 924 adetini 2 buçukluk, 137 bin 547’sini tam altın, 154 bin 330’unu yarım altın, 1 milyon 118 bini ise çeyrek altın oluşturdu. Eylül ayında bir önceki aya göre sadece 5’i bir yerde ve 2 buçukluk altın üretiminde gerileme yaşandı.



9 ayda 9 milyon 732.7 bin adet altın üretildi


Altın üretimi 9 aylık dönemde de artış gösterdi. Bu yılın Eylül ayında toplam 9 milyon 732 bin 777 adet altın üretimi yapıldı. Altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 artış gösterdi. 9 aylık dönemde üretilen söz konusu 9 milyon 732 bin adet altının bin 581 adetini 5’i biryerde, 196 bin 850 adetini 2 buçukluk, 1 milyon 180 bin 701’ini tam altın, 1 milyon 65 bin 365’ini yarım altın, 7 milyon 288 bini ise çeyrek altın oluşturdu.


 

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