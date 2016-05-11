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Ekonomi

Çeyrek altın satış fiyatı 200 lirayı geçti

Kapalıçarşı'da çeyrek altın satış fiyatı 200 lira, yarım altın satış fiyatı 398 lira oldu

11 Mayıs 2016 17:50

Çeyrek altın satış fiyatı bugün 200 liranın üzerine çıktı. İstanbul Kapalıçarşı'da bugünkü açılışta çeyrek altın satış fiyatı 200 lira, yarım altın satış fiyatı 398 lira Cumhuriyet Ata Lira satış fiyatı ise 812 lira oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 121,30 lira olan Kapalıçarşı'da altının dünkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatları şöyle gerçekleşti:

KAPALIŞARŞI SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 119,00 119,20 121,10 121,30
Cumhuriyet Ata Lira 784,00 798,00 798,00 812,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 108,00 112,00 110,00 114,00
Lira(Tam) Ziynet 766,00 782,00 779,00 796,00
Yarım Ziynet 383,00 391,00 390,00 398,00
Çeyrek Ziynet 191,00 196,00 195,00 200,00


 

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