Çeyrek altın rekora doymuyor

Çeyrek altın fiyatları bugün 513,5 TL ile bir kez daha rekor kırdı

Geçen haftayı 502 TL’den kapatan çeyrek altının fiyatı, bugün 513,5 TL’ye ulaşarak rekor tazeledi. Sadece son bir ayda çeyrek altındaki değer yükselişi, TL bazında yüzde 6,4’ü aştı.

Çeyrek altın yatırımcısına son bir ayda yüzde 6,5'luk kazanç sağladı.

Çin’deki corona virüsü salgınının uluslararası yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirmesiyle, altının ons fiyatı 20 Ocak-19 Şubat arasındaki dönemde 1560 dolardan 1609 dolara yükseldi.

Bu süreçte dolar endeksi de yaklaşık yüzde 2 artınca, altının TL karlığı daha da artmış oldu.