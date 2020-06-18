Çeyrek altın ne kadar oldu?

Koronavirüs salgınında yaşanması muhtemel ikinci dalga endişesiyle piyasalarda karışık bir seyir hakim. Altının gram fiyatında ise yatay seyir devam ediyor.

Gram altın yeni güne 380 lira seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 487 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.726,80 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.